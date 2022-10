« Le pont en pierre » de Yi Tae-jun

ⓒ Getty Images Bank

Quand son père avait de l’argent suppémentaire, il en dépensait pour aménager les rizières, construire des murs en pierre autour des champs pour les protéger contre le vent et des digues le long du ruisseau. Une fois que Chang-seop était devenu médecin, il consacra tout l’argent qui lui restait après avoir payé les frais de scolarité de son fils pour paver les routes du villages et même celles de la ville voisine.





Ce propriétaire terrien n’avait pas de métayers à moins qu’ils ne soient remarquablement diligents, de peur que sa précieuse terre soit endommagée. Il cultivait lui-même ses champs et rizières de taille considérable avec deux bœufs et trois ouvriers. Souvent, les voisins remarquaient que les récoltes n’étaient pas bonnes et que les trois employés ne cherchaient que leurs propres intérêts, mais le père de Chang-seop n’était pas si calculateur quand il s’agissait de sa terre.





- Extrait de l’émission









« Je n’échangerai pas ce terrain même contre tout l’or du monde. J’ai vu comment mon père travaillait ces champs. Mon grand-père a acquéri ces rizières avec l’argent qu’il avait économisé en suant sang et eau. Il est impossible d’acheter tout cela même avec de l’argent.





La terre ne peut pas être achetée et vendue pour des intérêts éphémères. Sans terre, il n’y a pas de maison, pas de pays.





Elle constitue le fondement de toutes les créatures de ce monde. Ceux qui ont de l’argent et qui achètent la terre sans savoir ce qu’elle signifie, et ceux qui ne cherchent qu’à tirer des bénéfices en pratiquant l’usure sans apprécier ce qu’elle représentait vraiment pour leurs ancêtres, ils me paraissent tous bizarres. »





천금이 쏟아진대두 난 땅은 못 팔겠다.

내 아버지께서 손수 이룩허시는 걸 내 눈으로 본 밭이구,

내 할아버님께서 손수 피땀을 흘려 모신 돈으루 장만허신 논들이야.

돈 있다고 어디 그런 논과 밭을 사?

땅이란 걸 어떻게 일시 이해를 따져 사구 팔구 허느냐?

땅 없어봐라, 집이 어딨으며, 나라가 어딨는 줄 아니?





땅이란 천지만물의 근거야.

돈 있다구 땅이 뭔지두 모르구 욕심만 내서 문서 쪽으로 사 모기만 하는 사람들,

돈놀이처럼 이자만 생각허구 제 조상들과 그 땅과 어떤 인연이란 건 도무지 생각지 않구 헌신짝 버리듯 하는 사람들 다 내 눈엔 괴이한 사람들루밖엔 뵈지 않드라









# Interview : Bang Min-ho, critique littéraire

Le pont en pierre représente la solidité de la terre et la continuité de la vie des agriculteurs, transmise du grand-père au père et enfin à Chang-seop. Le père de notre personnage principal croit que même les vieilles choses peuvent être réparées et transmises aux générations futures. Cette nouvelle a été publiée en 1943 dans une revue littéraire créée par le gouvernement impérial japonais. Qu’est-ce qui a bien pu passer par la tête de l’auteur alors qu’il publiait son récit dans un magazine pro-japonais ? Il a écrit sur ce pont en pierre dans l’espoir que le peuple coréen pourrait continuer à avancer s’il n’abandonnait pas les valeurs traditionnelles comme s’il se tenait debout sur un rocher inébranlable.









Les pluies ont un impact limité. Ce n’est pas elles qui provoquent une inondation. Des galets auraient pu obstruer les cours d’eau ou un rocher aurait pu se laisser emporter par les courants. Si nous consolidons le fond et prenons soin des pierres préalablement, le pont durera dix mille ans. Tout ce dont il a besoin, c’est nos soins. Nous ne devrions jamais baisser la garde tant que nous vivrons sous le ciel.





비가 아무리 쏟아져도 어떤 한정을 넘는 법은 없다.

물이 분수없이 늘어 떠내려갔던 게 아니라

자갈이 밀려 내려와 물구멍이 좁아졌든지,

그렇지 않으면, 어느 받침돌의 밑이 물살에 궁글러 쓰러졌던 그런 까닭일 게다.

미리 바닥을 치고 미리 받침돌만 제대로 보살펴 준다면

만년을 간들 무너질 리 없을 게다.

그저 늘 보살펴야 허는 거다.

사람이란 하눌 밑에 사는 날까진 하루라도 천리에 방심을 해선 안 되는 거다.









Auteur : Yi Tae-jun (14 novembre 1904 – date de décès inconnue)

- Débuts littéraires : en 1925 avec la publication de sa nouvelle « Oh Mong-nyeo ».