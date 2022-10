Son Won-kon, enseignant de coréen pour des élèves francophones

Ce dimanche 9 octobre, la Corée du Sud célèbre la Journée du hangeul, l’alphabet coréen, marquant l’invention et la proclamation du hangeul par le roi Sejong le Grand. L’effort de ce dernier de créer une forme d’écriture propre à la langue coréenne et de permettre à son peuple de savoir écrire et lire est honoré par Son Won-kon, professeur de coréen qui se passionne à l’enseigner à des élèves francophones dans la langue de Molière.





Ses cours sont dispensés en français et suivis majoritairement par des françaises mais certaines viennent de Belgique ou de la Réunion. Selon son observation, ses élèves francophones ont parfois du mal à distinguer différentes consonnes du coréen : « C’est normal que ça prenne du temps pour s’y habituer, alors qu’ils comprennent bien la grammaire. »





Avec ses expériences en tant qu’enseignant de français à Séoul depuis cinq ans, Won-kon a su développer son propre style de pédagogie. « Je voulais aider les Français à apprendre le coréen parce que moi aussi j’avais des amis français qui m’ont aidé à apprendre le français ». Une autre raison d’avoir décidé d’enseigner le coréen : pouvoir voyager et vivre n’importe où en tant que professeur de coréen même quand il sera plus âgé.





Won-kon a publié un essai intitulé « J’ai appris le vie avec la langue française » pour raconter comment il s’est initié à la langue de Molière, ses aventures quand il vivait en France, et comment il est devenu professeur de français.





Il n’a pas oublié de parler des charmes du coréen et de donner des conseils pour tous ceux qui souhaitent l’apprendre : « Il y a beaucoup de charmes dans la langue coréenne... les Coréens inventent un nouveau mot assez facilement donc c’est très créatif […] ce qui est important, c’est l’environnement. Il faut changer votre environnement, comme si vous étiez en Corée. »