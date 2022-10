Taxi de nuit : le gouvernement prend des mesures pour résoudre la pénurie

ⓒYONHAP News

En Corée du Sud, il est de plus en plus difficile de trouver un taxi en pleine nuit. Et le gouvernement s’est mobilisé pour y trouver une solution.





C’est la pénurie de chauffeurs qui se trouve à l’origine de ce problème. En effet, un bon nombre d’entre eux se sont reconvertis en livreurs de colis ou de repas à domicile pendant la crise du COVID-19 et ne veulent plus reprendre leur profession d’avant jugée moins rémunératrice. Ainsi, les entreprises de taxi, ayant le statut d’une personne morale, ont vu le nombre de leurs chauffeurs passer de 102 000 à 74 000, soit une baisse de 28 000 conducteurs sur tout le territoire, dont 10 000 uniquement à Séoul.





L’exécutif a présenté, mardi, quelques mesures afin de rendre plus attractif le métier en question. Tout d’abord, il a mis en avant la majoration des tarifs supplémentaires à verser aux conducteurs la nuit. Selon cette proposition, les clients payeront le prix plafond de 4 à 5 000 wons, contre 3 000 wons actuellement, soit entre 2,80 et 3,50 euros contre 2 euros, s’ils font venir un taxi. Le montant de réservation nocturne peut varier selon les horaires et les zones. Il sera plus élevé lorsqu’il y a plus de demandes. Et l’augmentation de ces prix réglementés de nuit profitera presque intégralement aux chauffeurs, et non pas aux plateformes de taxis.





Le gouvernement a décidé aussi de supprimer le système de circulation alternée. Par exemple, à Séoul, les taxis doivent respecter un jour de repos après deux jours de travail. De plus, une autre décision a été annoncée. Il s’agit d’autoriser le travail à temps partiel à ceux qui remplissent les conditions requises pour conduire un taxi. Ainsi, les exploitants pourront leur confier le volant de leur taxi disponible les nuits de vendredi ou de samedi. Sans oublier de faciliter l’embauche des chauffeurs.





Le gouvernement espère bien que ces mesures permettront, d’ici la fin de l’année, de faire circuler de nouveau 3 000 des 5 000 taxis immobilisés après le coucher du soleil à Séoul, faute de conducteurs.





Mais les professionnels du métier ont estimé que ces mesures ne suffiraient pas pour attirer ou faire revenir des chauffeurs. Ainsi, la ville de Séoul prévoit d’augmenter le prix de base pour la prise en charge du client à 4 800 wons contre 3 800 wons, soit 3,4 euros contre 2,7, à partir de février prochain. Elle envisage aussi d’appliquer de façon différentielle les tarifs supplémentaires de nuit dans une fourchette de 20 à 40 % selon les horaires, à partir de décembre prochain.