Chute des réserves de change : la Corée du Sud défend sa devise

La Corée du Sud a vu ses réserves de devises étrangères enregistrer la plus importante baisse depuis la crise financière mondiale de 2008. Selon la Banque de Corée (BOK), le montant a atteint, fin septembre, 416,77 milliards de dollars, soit 19,66 milliards de moins que le mois précédent. Pour rappel, il avait chuté de 27,4 milliards de dollars en octobre 2008.





Concrètement, les actifs financiers ont baissé de 15,53 milliards de dollars sur un mois pour se situer à 379,41 milliards, alors qu’ils se taillent la part du lion dans les réserves de change. Par ailleurs, les dépôts se sont établis à 14,19 milliards de dollars, les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (FMI) à 14,15 milliards de dollars, et la position des réserves au FMI à 4,23 milliards. Ces trois éléments des réserves ont accusé une légère baisse. Quant à l’or, il s’est maintenu au même niveau, à savoir 4,79 milliards de dollars, parce qu’il est estimé à sa valeur d’acquisition sans refléter la variation de son prix.





La BOK a expliqué ce recul sensible notamment par les facteurs suivants. Les autorités ont écoulé une grande partie de ses réserves en dollar américain afin de défendre le won, la monnaie sud-coréenne, et d’atténuer la volatilité du marché des changes. En effet, le billet vert avait dépassé le seuil psychologique de 1 400 wons en septembre alors qu’il se situait dans une fourchette de 1 100 à 1 200 wons en début de cette année. Par ailleurs, son envolée a fait chuter la valeur convertie des avoirs excepté le dollar américain. Il en va de même pour les dépôts en monnaies étrangères.





La banque centrale sud-coréenne se veut cependant rassurante. L’un de ses hauts responsables a affirmé que le taux de régression était beaucoup plus faible qu’en 2008 parce que les réserves de change n’ont cessé de progresser depuis. En effet, elles ont baissé de 4,5 % le mois dernier, soit seulement le 32e plus grand recul dans l’histoire du pays. Et elle juge le montant total « suffisant ». Fin août, la Corée du Sud restait le huitième pays détenteur mondial de devises étrangères, derrière la Chine, le Japon, la Suisse, la Russie, l’Inde, Taïwan et l’Arabie saoudite. Selon la BOK, il est donc inapproprié d’utiliser l’expression « crise monétaire » pour décrire la situation économique actuelle.