L’industrie sud-coréenne de la défense est en passe d’intégrer le Big 4 mondial

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud s’exporte tellement bien dans le secteur de l’armement, au point de briguer la quatrième position mondiale. Pour y arriver, le gouvernement devrait renforcer son soutien aux industriels de la défense. C’est ce que souligne un rapport publié lundi par l’Institut de Corée pour l’économie industrielle et le commerce (KIET).





Selon ce rapport, les exportations sud-coréennes d’armement ont déjà dépassé la barre des 10 milliards de dollars durant les trois premiers trimestres de cette année. Ainsi, elles ont battu le dernier record historique du pays, à savoir 7,25 milliards l’an dernier, alors que leur montant en moyenne a oscillé dans une fourchette de seulement 2 à 3 milliards au cours de la dernière décennie. Cette année, la Corée du Sud doit son exploit notamment à la Pologne avec qui elle a signé, en juillet, les contrats de la vente de son char K-2, de son obusier automoteur K9 et de son avion de combat léger FA-50, d’une valeur totale de 14,8 milliards de dollars. Ces armes « made in Korea » s’avèrent très attractives en termes de rapport performance-prix lorsqu’elles sont comparées à celles de la même classe fabriquées par d’autres nations avancées.





D’ailleurs, 2022 sera une année encore plus fabuleuse si le pays du Matin clair parvient à conclure, avant la fin de l’année, les grands contrats en discussion notamment avec l’Australie, la Malaisie et la Norvège pour leur fournir respectivement son blindé de combat Redback, son avion FA-50 et son char K-2. Dans ce cas, le montant des exportations d’armement franchira le seuil des 20 milliards de dollars.





Toujours d’après le rapport du KIET, l’industrie sud-coréenne de la défense a pu réaliser une telle performance car elle a su diversifier non seulement ses débouchées mais aussi ses produits. Autrefois, Séoul se focalisait sur l’Asie et l’Amérique du Nord, mais désormais il continue à élargir ses exportations à d’autres régions telles que le Proche-Orient, l’Europe, l’Amérique centrale et latine, l’Océanie et l’Afrique. Par ailleurs, si la Corée du Sud a misé sur les munitions et les navires de guerre dans le passé, elle a agrandi sa palette avec d’autres arsenaux tels que les véhicules et blindés, les obusiers, les avions, ou encore les armes téléguidées.





Cependant, le même rapport met en lumière un défi à relever. Le dispositif de soutien gouvernemental n’est pas à la hauteur des exportations d’armement en plein essor. Il est jugé insuffisant dans huit des 13 volets en la matière. L’institut souligne la nécessité d’introduire « un forfait intelligent de coopération dans l’industrie d’armement » à l’instar des Etats-Unis et de la France qui proposent un soutien intégré de formation, de technologies et de finances. Il conseille aussi d’élaborer la stratégie pour « les exportations d’armement de la troisième génération » afin que Séoul puisse se hisser parmi le Big 4, c’est-à-dire les quatre plus grands exportateurs mondiaux de matériel de défense.