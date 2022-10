Dernière Mission, Aimer (5) 얼굴이 반쪽이네

Dialogue

영자: 얼굴이 반쪽이네 , 우리 조카.

Yeong-ja : Tu es devenue toute maigre , ma nièce.





연서: 왜 오셨어요? 뭘 알아보러?

Yeon-seo: Qu’est-ce qui vous amène ici ?

Qu’est-ce que vous voulez savoir ?





영자: 쏘지마 얘. 당장 여기로 쳐들어오겠다는 사람들

겨우 말려놓고 온 길이니까.

Yeong-ja : N’attaque pas comme ça petite.

Je viens tout juste d’arriver à calmer les sponsors

qui voulaient débarquer.





연서: 원하는 게 뭐예요? 무릎이라도 꿇으래요?

Yeon-seo: Qu’est-ce qu’ils veulent ? Que je me mette à genoux ?





영자: 그렇게 간단한 거면 좋게?

Yeong-ja : Tu crois que c’est si simple ?





L’expression de la semaine

얼굴이 반쪽이네 : Tu es devenu(e) tout(e) maigre





On utilise cette expression quand le visage est amaigri, que la personne a perdu beaucoup de poids par rapport à ce qu’elle était avant. La signification littérale de 반쪽 qui a le sens de moitié est que l’entité a été divisée en deux. Par exemple, l’expression 사과 반쪽 désigne la moitié d’une pomme coupée en deux.

En général, lorsque l’on est souffrant ou préoccupé, il arrive de ne pas manger correctement, de ne pas trouver le sommeil et, dans ce cas, on peut perdre du poids et être amaigri. Bien sûr, c’est exagéré de dire que le visage a diminué de moitié, mais c’est une expression pour dire que le visage s’est réellement creusé. On peut dire aussi 얼굴이 반쪽 됐네.





Exemples

① 가 : 어디 아파요? 얼굴이 반쪽이네.

나 : 네, 열도 나고 몸살도 나서 많이 힘드네요.

A : Tu es malade ? Tu es tout(e) maigre.

B : Oui, j’ai eu la grippe avec de la fièvre, c’était vraiment dur.





② 가 : 얼굴이 반쪽이네. 그동안 얼마나 마음고생을 많이 했는지 알겠어.

나 : 마음이 편치 않으니까 입으로 음식도 안 들어가고 잠도 못 자겠더라고요.

A : Tu es tout maigre. Je sais que tu as beaucoup souffert pendant cette période.

B : Je ne me sentais pas bien, je n’arrivais ni à manger ni à dormir.





Consultante : Park Ji-young (professeure retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

- Pourquoi 왜

- Le verbe venir오다

- Le suffixe honorifique 시

- Venir 오다

- Quoi, qui a fonction de complément d’objet direct 무엇을, 뭘

- S’enquérir, s’informer 알아보다

- Pour, afin de -러

- Attaquer, lancer des paroles piquantes 쏘다

- Le suffixe -지 qui marque la négation

- Le verbe 말다 ne pas faire

- Terme familier pour désigner un enfant, voire quelqu’un de jeune 얘

- Immédiatement, tout de suite 당장

- Ici 여기

- Débarquer, envahir, se présenter en foule chez quelqu’un 쳐들어오다

- Les gens 사람들

- Difficilement, tout juste겨우

- Empêcher 말리다

- Vouloir원하다

- Une chose 것, 게

- Le genou무릎

- Se mettre à genoux꿇다

- Si, tellement그렇게

- Être simple 간단하다