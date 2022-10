The Way Back Home : Yim Jae-beum lance sa tournée à Séoul

Date : les 29 et 30 octobre

Lieu : Parc olympique à Séoul





Yim Jae-beum, réputé pour sa voix soul distinctive, lancera sa tournée nationale baptisée « Way Back Home », le 29 octobre au parc olympique à Séoul. Pour rappel, son dernier spectacle a eu lieu en 2016, à savoir il y a six ans à l’occasion du 30e anniversaire de ses débuts.





Sa nouvelle tournée est d’autant plus attendue que le public pourra découvrir des scènes inédites du chanteur qui a publié le 7 septembre la troisième partie de son 7e opus officiel « Seven ». Composé de 11 morceaux, cet album, dévoilé progressivement depuis trois mois, fait penser à un véritable roman plein d’émotions et de surprises qui touche le public.