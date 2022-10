Quelle star saura tenir sa langue ?

ⓒ Mulgogimusic

Dcinside, un site web qui compte l’une des plus grandes communautés d’internautes en Corée du Sud, a mené du 19 au 25 septembre un sondage intéressant. A la question « Quelle star semble tenir le mieux sa langue pour garder un secret ? », 3 015 internautes, à savoir 26 % des internautes qui y ont participé, ont choisi Lim Young-woong, surnommé le « prince du trot ».





Il faut savoir que le gagnant du télécrochet « Mr Trot », jouissant d’une image très positive auprès du grand public, n’est jamais impliqué dans des scandales. Très assidu et travailleur, le chanteur qui a terminé avec un énorme succès sa tournée nationale « IM HERO », qui a duré 101 jours, a une fois de plus gagné en confiance. Afin de répondre à l’enthousiasme de ses fans, Lim organisera un concert spécial à Séoul et à Busan vers la fin de l’année.