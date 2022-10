Quel girls band remportera le prix du meilleur espoir 2022 ?

ⓒ STARSHIP ENT

Il n’est pas exagéré de dire que le monde de la k-pop est en ce moment dominé par les groupes féminins. La concurrence est tellement rude chez ceux qui viennent de débuter que l’on parle bel et bien de la guerre des girls band de la quatrième génération au pays du Matin clair.





Quel groupe remportera alors le prix du meilleur espoir féminin 2022 ? C’est la question qui est déjà sur toutes les lèvres alors que la fin de l’année n’est pas pour tout de suite. Cette année, le pronostic est difficile à prédire car il y a plusieurs nouveaux girls band qui ont réalisé des exploits incroyables à l’image de IVE, LE SSERAFIM et NewJeans.





Parmi eux, IVE qui a débuté en décembre 2021 avec « ELEVEN » ne cesse de créer la surprise. Son 2e single « LOVE DIVE » publié en avril dernier, continue d’inonder les ondes pendant que son 3e single « After Like » s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires.





De son côté, NewJeans fraîchement lancé en août par ADOR, sous-label de HYBE, a réussi à changer la donne de la k-pop à peine deux mois après ses débuts. « Attention », titre phare de son 1er disque « New Jeans », s’est emparé dès sa publication de la première place du classement journalier et hebdomadaire de Melon, première plateforme de streaming musical sud-coréenne.