Kim Jong-hyeon lance sa carrière solo dix ans après ses débuts

Jong-hyeon, qui a débuté en tant que leader de NU’EST en mars 2012, publiera à son tour son premier disque en solitaire, plus de dix ans après ses débuts. Rappelons que NU’EST, composé de Jong-hyeon, alias JR, Baek-ho, Min-hyun, Aron et Ren, a récemment été dissous après la publication de son dernier album « Needle and Bubble ».





Son ancien leader apprécié depuis longtemps par le grand public pour son attitude toujours positive et sincère a lancé son nouveau départ en mai dernier en signant un contrat avec Evermore Entertainment. Le candidat de la saison 2 du télécrochet « Produce 101 » a aussi organisé avec succès son premier fanmeeting en juillet dernier non pas sous le nom de JR mais Kim Jong-hyeon.