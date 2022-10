Xiumin rejoint le casting d’une nouvelle série télévisée inspirée par la k-pop

ⓒ FOREST, SM, STARSHIP Entertainment

Xiumin s’est vu confier le rôle principal dans une nouvelle série qui racontera une success-story d’anciens membres de groupes d’idoles reconvertis en vendeurs dans la grande distribution. Le vocaliste du boys band EXO qui célèbre cette année le 10e anniversaire de ses débuts, vient de sortir en solo son premier disque « Brand New », composé de cinq morceaux.





L’artiste, de son vrai nom Kim Min-seok, partagera l’affiche avec Hyung-won de Monsta X qui mène déjà sa carrière d’acteur depuis cinq ans. Pour rappel, ce dernier a fait ses débuts sur petit écran dans « Please Find Her », téléfilm composé de deux épisodes, diffusé entre février et mars 2017 sur la chaîne KBS 2TV. Afin de voir ces deux stars de la k-pop dans la peau de commerçants peu expérimentés, il faudra encore patienter car la diffusion du premier épisode est prévue pour l’année prochaine.