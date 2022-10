Les hommes chinois prennent de plus en plus soin de leur apparence

ⓒ YONHAP News

Les jeunes hommes chinois font de plus en plus attention à leur physique. Selon le quotidien sud-coréen Munhwa Ilbo, le marché des cosmétiques pour hommes a franchi le seuil des 10 milliards de dollars en Chine cette année. Le nombre de salons de coiffure pour la gent masculine s’élève désormais à plus de 3 000 contre 800 en 2018.





Cette tendance va à l’encontre des efforts du gouvernement pour bannir les hommes « efféminés » de la télévision. Ce qui est remarquable, c’est que ce sont des jeunes nés après les années 1990 connus pour leur patriotisme qui s’intéressent le plus à se mettre en valeur. Dans l’industrie de la beauté pour hommes en Chine, 74 % des consommateurs ont moins de 34 ans.





Le cabinet China Skinny a analysé que les nouvelles générations sont fidèles à l’Etat mais, en même temps indépendantes et qu’elles ne respectent pas forcément toutes ses directives.