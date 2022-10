La nouvelle pépite du golf thaïlandais née grâce à son allergie

ⓒ YONHAP News

Atthaya Thitikul est une golfeuse thaïlandaise. Ce nom ne vous dit peut-être rien mais elle est l’actuelle numéro deux mondiale et est bien partie pour décrocher le titre de rookie de l’année. De plus, la Thaïlandaise de 19 ans seulement s'est hissée à la troisième place du classement des meilleures joueuses de la planète en 2022 et a terminé quatrième de la Race to CME Globe.





Si Thitikul est en train de bouleverser le golf féminin mondial, elle n’était pas forcément destinée à ce sport. En effet, c'est à cause de son allergie que ce talent pur s’y est initié. Pour améliorer son système immunitaire, elle a essayé différents sports et a finalement choisi le golf au détriment du volleyball et du tennis car elle détestait courir.





La future grande star du golf a fait ses débuts sur le circuit professionnel féminin, la LPGA, cette année. Il reste cinq tournois, mais il est fort probable qu'elle soit nommée meilleure nouvelle joueuse de la saison. Au classement mondial, elle suit de près la sud-Coréenne Ko Jin-young qui occupe la tête.