Plats de l’île de Ganghwa (II)

Si on se rend dans le comté de Ganghwa qui est une île dont une grande partie de la terre est un terrain gagné sur la mer, on peut remarquer que les aliments issus de cette région sont de très haute qualité. Parmi divers éléments qui l’expliquent, le sol humide riche en éléments nutritifs est le plus important.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » retourne sur cette île située à l’ouest de la péninsule coréenne pour faire voyager vos papilles.

ⓒ KBS

Vu la qualité particulièrement bonne du riz de Ganghwa, la pâte de riz « tteok » et l’alcool à base de cette céréale de base sont incontestablement remarquables. Les trois frères de la famille Park qui gèrent ensemble un magasin de tteok près de la porte sud de la forteresse de Ganghwasanseong nous accueillent. Ils se retrouvent très tôt le matin pour préparer les produits du jour. Tout commence par le broyage du riz. Ils ont fait énormément de recherches pour repérer le riz approprié qui constitue une sorte de « toile de fond » pour les différents tteok. Dans le riz gluant broyé en fine poudre, on ajoute la poudre de glands de chêne et les graines de sésame sauvage. On fait cuire à la vapeur la pâte ainsi mélangée, puis la passe dans un cylindre. Ce « garaetteok » peut servir de base à plusieurs plats parmi lesquels le « dotoritongdeulkkaetteokguk ». Le fameux plat liquide de « tteokguk » que les Coréens consomment au jour du Nouvel an lunaire devient un plat fortifiant grâce aux pâtes de riz faites à base d’ingrédients nutritifs. Quant à l’armoise commune autochtone appelée « sajabalssuk », vue son apparence semblable à la patte de lion, cette herbe médicinale est également utilisé pour préparer les « tteok ». On fait cuire à la vapeur la poudre de riz gluant et l’armoise commune bien broyée avant d’y enduire de l’huile de sésame. On laisse cet « injeolmi » durcir durant environ deux heures, puis le couvre avec la farine d’armoise commune. Le « sajabalssukinjeolmi » qui se caractérise par une texture bien ferme sous la dent est un aliment rempli d’éléments nutritifs.





Après le travail de la matinée devant le feu, les frères se rassemblent pour partager un plat fortifiant. En vue de remercier ses grands frères qui l’ont dirigé dans le milieu du tteok, le benjamin de la famille Park a décidé de préparer un « samgyetang ». On farcit un poulet avec le riz gluant puis le trempe dans un bouillon infusé de divers ingrédients médicinaux dont des jujubes, des gousses d’ail et du ginseng. A ne pas manquer bien sûr les sajabalssuk, l’une des spécialités régionales, qui sont particulièrement riches en vitamines, protéines, calcium et fer. Cette soupe au bouillon bien profond est un plat fortifiant qui redonne de l’énergie. Ce n’est pas tout. Avec les sprats frais, on cuisine le « baendaengieomuk ». On prépare la pâte avec la farine de blé mélangée à de la chair de poisson, des légumes et du blanc d’œuf, puis en forme des petites boulettes, que l’on fait frire dans l’huile. D’une saveur succulente, il s’agit d’un mets que tout le monde apprécie.





ⓒ KBS

En effet, le baendaengi, qui est un poisson marin de petite taille, est abondant dans la mer encerclant cette région notamment entre avril et juin. Bien que l’on puisse apprécier ce poisson tout au long de l’année, on nous conseille surtout de le déguster avant la saison estivale, à l’approche de la pondaison, quand il prend de l’embonpoint et devient bien huileux.

Que prépare-t-on avec ce baendaengi ? Tout d’abord, on nous le propose cru, c’est-à-dire le « hoe » ou le « hoemuchim », le poisson garni de divers légumes et assaisonné d’une manière pimentée et douce avec beaucoup d’huile de sésame. La grillade sur la braise est également une recette bien simple qui permet de déguster la saveur originale de ce poisson. Quant au beignet de sprats ou « baendaengitwigim » qui se démarque par sa texture bien croquante, il s’agit d’un des plats préférés des enfants.





Nous vous invitons à visiter l’île de Ganghwa qui vous accueillera à bras ouverts avec son paysage magnifique de « gaetbeol », un environnement boueux submergé par l’eau à marée haute et exposé à marée basse, et ses spécialités culinaires !