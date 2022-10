Le quartier de Daehangno, situé dans le nord-est de Séoul, abrite de nombreuses salles de théâtre et de concert. Dans ce quartier surnommé la « Mecque des arts du spectacle de Corée », le festival « Welcome Daehakro » se déroule du 24 septembre au 30 octobre.





Depuis sa création en 2017, cette manifestation accueille chaque automne de nombreux spectateurs sud-coréens et étrangers en proposant un large éventail de programmes. L’édition 2022 a été donc lancée le 24 septembre sur l’avenue Daehangno avec la cérémonie d’ouverture baptisée « Welcome Road Show » en présence de l’acteur Oh Young-soo et de la danseuse Monika, nommés ambassadeurs du festival.





Au programme de cette année figurent notamment les comédies musicales « Mia Famiglia », « Brahms » et « Cha-mi », la pièce de théâtre « Gangster is nonsense», ou encore le spectacle comique non verbal « Junk, Clown ». Bien que la cérémonie officielle de clôture soit prévue pour le 30 octobre, certains spectacles continueront d'être joués ou démarreront après cette date.





Date : du 24 septembre au 30 octobre 2022

Lieu : quartier de Daehangno à Séoul