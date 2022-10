Un grand spectacle d’illuminations nocturnes sur la forteresse de Hwaseong à Suwon dans la province de Gyeonggi a été inauguré le 23 septembre. Baptisé « Suwon Hwaseong Media Art Show 2022 », cet événement est organisé par la Fondation culturelle de Suwon sous l’impulsion de l’Agence coréenne du patrimoine culturel et de la ville du même nom. Il se poursuivra jusqu’au 23 octobre.





Construite au XVIIIe siècle par le roi Jeongjo de la dynastie Joseon, la forteresse de Hwaseong entoure le centre de la ville de Suwon sur une longueur de six kilomètres. Ayant exercé une grande influence sur le développement de l’architecture et de la conception de paysages en Corée, elle a été désignée comme patrimoine mondial de l’Unesco en 1997.





Durant cet événement, les remparts sont illuminés de toutes les couleurs de 19h à 22h, utilisant des hologrammes, des façades média et d’autres technologies d’éclairage de pointe, sur un itinéaire de 1,1 km autour des portes Hwahong et Namsu et du fleuve Suwoncheon.





Date : du 23 septembre au 23 octobre 2022

Lieu : Forteresse de Hwaseong à Suwon