La comédie musicale « A Million Loves » est de retour. Elle est jouée du 4 au 23 octobre au Théâtre Yong du Musée national de Corée à Séoul.





Présentée pour la première fois à Uijeongbu dans la province de Gyeonggi en novembre 2021, cette comédie musicale jukebox met à l’honneur les chansons populaires qui ont accompagné la vie des Coréens au cours des cent dernières années.





A travers une quarantaine de titres familiers, le spectacle raconte les histoires d'amour de six couples de six époques différentes, depuis la colonisation japonaise des années 1930 jusqu’au début du XXIe siècle en passant par la guerre de Corée et l’industrialisation du pays.





Cette comédie musicale sera l’occasion de savourer les grands succès des variétés coréennes tout en parcourant l’histoire pleine de vicissitudes de la nation.





Date : du 4 au 23 octobre 2022

Lieu : Théâtre Yong du Musée national de Corée à Séoul