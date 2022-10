Performance physique : « S'amuser un instant »

La troupe des Arts de Séoul propose un nouveau spectacle intitulé « S'amuser un instant » du 8 au 23 octobre au Théâtre CJ Towol du Centre d’arts de Séoul.





Il s’agit d’une performance physique qui revisite le roman coréen « Rêve de neuf nuages ». Ecrit par Kim Man-jung en 1689, l’ouvrage raconte l’histoire d’un jeune moine bouddhiste qui succombe à la tentation de ce monde et qui finit par se rendre compte de la futilité des plaisirs terrestres.





Originale et expérimentale, cette œuvre a été créée par la chorégraphe Ahn Ae-soon, le photographe-sculpteur Kwon Oh-sang, le duo de musiciennes Haepaary et l’éclairagiste japonais Takayuki Fujimoto. Elle est représentée sur scène par une vingtaine de danseurs et de danseuses.





Date : du 8 au 23 octobre 2022

Lieu : Théâtre CJ Towol du Centre d’arts de Séoul