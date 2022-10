« L’été des trahisons » de Pak Wan-seo

ⓒ Getty Images Bank

Les berlines arrivaient sans cesse et s’arrêtaient juste devant la porte automatique. Des hommes gringalets, évidemment très différents de mon père, qui avaient tous l’air de pouvoir parcourir des kilomètres sous une pluie battante sans une seule goutte tombée sur eux, continuaient à sortir de ces voitures. Mon père les saluait à chaque fois d’une manière exagérée.





Sa carrure majestueuse et ses vêtements déraisonnablement splendides n’étaient qu’un costume de clown fait pour satisfaire le complexe de supériorité de ces souris en cravate.





Ce n’est alors que j’ai lu le panneau « Loge du gardien » au-dessus de la fenêtre de son bureau.









Dans l’introduction de son livre « Jeunes hommes, soyez ambitieux ! », il a parlé des trois passions qui ont gouverné sa vie : le désir d’amour, l’exploration de la connaissance, et la compassion irrépressible pour les faibles et les nécessiteux qui souffrent et sont opprimés. Ce passage a toujours fait bouillir mon sang innocent. Telles sont les valeurs vraiment dignes de ma passion jusqu’au jour de ma mort, me disais-je.





« Tu arrives à te concentrer avec une photo d’un tel type dans ta chambre ? »





« Père, ce n’est pas n’importe qui. C’est… »





« N’est-ce pas Jeon Gu-ra ? Il s’est à un moment donné jeté à mes pieds et m’a supplié pour sa vie. »





« Mais… ce n’est pas possible. Vous devez vous tromper. »





« Eh bien, écoute-moi bien. »





그는 <청소년이여, 야망을 가져라>의 서두에서

그의 생애를 지배해 온 세 가지의 정열에 대해 말하고 있다.

그것은 사랑에 대한 동경과 지식의 탐구,

고통받고 박해받는 약하고 가난한 이웃들에 대한 참을 수 없을 연민이라는 거였다.

그 대목은 늘 내 정결한 피를 끓게 했다.

그것이야말로 사람이 죽는 날까지 정열을 바칠 가치가 있는 것이었다.





“신성한 공부방에 저따위 사진을 붙여놓고 공부가 될 성 싶으냐?”





“아버지, 이 분은 딴따라가 아녜요. 이 분은...”





“그 작자 전구라 아니냐?

한땐 그 작자가 아버지 발밑에 엎드려 살려달라고 싹싹 빈 적이 있었지”





“그, 그럴 리가요, 아버진 뭔가 잘못 알고 계신 겁니다.”





“인석아, 서둘지 말고 남의 말 좀 들어봐.”









# Interview : Bang Min-ho, critique littéraire

Notre protagoniste pensait que Jeon Gu-ra était un grand homme, à en juger par tous les livres qu’il a publiés et voulait tenir de ce personnage dont l’esprit noble se transmettait à travers ses écrits. Mais son idole s’est avérée être un type affreux qui est entré dans une file sans attendre son tour et a usé de la structure irrationnelle des classes sociales pour mettre une personne vulnérable en difficulté judiciaire. Imaginez donc à quel point le lycéen a été choqué quand il a entendu cette histoire de son père. Cela a dû être un grand bouleversement pour ce jeune homme sur le point de faire ses premiers pas dans le monde réel.









Lorsque mon père m’a jeté dans la piscine, je n’ai pataugé qu’un instant avant de poser mes pieds sur le sol. Quand il a détruit mon idole – qui était lui-même – et m’a envoyé de l’autre côté de la porte automatique, il m’a fallu un certain temps pour m’orienter.





Mais il me faudrait beaucoup plus de temps pour retrouver mon équilibre et me débrouiller seul.





Peut-être que la vraie dignité, la vraie virilité que je cherchais à l’extérieur serait impossible à trouver si je ne la découvrais pas en moi. Je ne ferais que trébucher jusque-là.





Devenir viril par moi-même. Oh, quel défi difficile et solitaire ce serait ! J’étais tout seul. Le gloussement de mon père fouettait encore plus durement ma solitude.





아버지가 나를 풀 속으로 팽개쳤을 때

허우적대다 땅바닥을 딛기까지는 순식간이었고,

아버지가 자신의 우상을 스스로 깨뜨리고 나를 자동문 밖으로 팽개쳤을 때

허우적대다가 설 자리를 찾기까지는 꽤 오랜 시간이 걸렸었다.





그러나 지금의 이 허우적거림에서 설자리를 찾고

바로 서기까지는 좀 더 오랜 시일이 걸릴 것 같다.





어쩌면 내가 외부에서 찾던 진정한 늠름함, 진정한 남아다움을

앞으론 내 내부에서 키우지 않는 한

그건 영원히 불가능한 채, 다만 허우적거림만이 있는지도 모르겠다.





내 홀로 늠름해지기란, 아, 그건 얼마나 고되고도 고독한 작업이 될 것인가.

나는 고독했다.

아버지의 낄낄낄이 내 고독을 더욱 모질게 채찍질했다.









Auteur : Pak Wan-seo (20 octobre 1931 – 22 janvier 2011)

- Débuts littéraires : en 1970 avec la publication de son roman « L’arbre nu ».