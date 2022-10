La musique classique en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

Le fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung, a déclaré un jour que l'art était un moyen puissant d'amener le public à la lutte révolutionnaire. Dans le régime communiste, toutes les formes d'art sont utilisées comme un outil de propagande. La musique classique ne fait pas exception. Lorsqu'ils en jouent, les musiciens nord-coréens utilisent des instruments traditionnels modifiés et des instruments occidentaux dans ce qu'on appelle un « orchestre combiné ».





« Le Nord a commencé à mettre en scène sa propre forme artistique, l'opéra révolutionnaire coréen, à la fin des années 1960. Au début, des instruments occidentaux étaient utilisés pour les spectacles, mais l'ancien dirigeant Kim Jong-il a souligné l’importance d'utiliser des instruments traditionnels, plus à mêmes d’exprimer les sentiments propres aux Coréens. Par la suite, les instruments coréens ont été intégrés à l'opéra révolutionnaire », explique Bae Ihn-gyo, professeur à l'Institut de recherche sur l'art de la performance en Corée, de l'Université nationale d'éducation de Gyeongin.





Les musiciens classiques du Nord sont réputés pour leur habileté technique, ce qui s'explique par le fait que l’État prend en charge la formation des talents dès leur plus jeune âge. Le pays a commencé à former des artistes en 1959, lorsque l’Assemblée populaire suprême, le Parlement nord-coréen, a décidé de remanier l'ensemble du système éducatif. Il a mis en place un système d'écoles d'art d'une durée de onze ans et a offert une éducation musicale aux enfants talentueux.