Cheyenne Spika, finaliste française de la 7e édition du Concours d’éloquence en coréen

Le Quiz Show pour le top 6 du Concours d’éloquence en coréen de KBS WORLD Radio a été dévoilé sur notre site spécial. Au premier tour, tous les participants ont envoyé leur vidéo sur trois thèmes : amour, paix et le mot qu’ils souhaitent adresser au roi Sejong le Grand.





©KBS WORLD Radio

Les six finalistes, réunis en ligne depuis leur pays, se sont battus pour gagner des points sur des questions sur le hangeul, l’alphabet coréen. Cheyenne Spika, candidate française de cette compétition organisée pour célébrer la Journée du hangeul, s’est confiée à notre micro.





© Cheyenne Spika

Cheyenne, étudiante en master de coréen LLCER de l’Inalco, a pris la ferme décision de participer à ce concours organisé internationalement. « Ma tête, actuellement sur Youtube parlant coréen, c’est un peu compliqué à accepter dans le sens où je suis très introvertie...mais j’ai essayé de prendre en moi le plus de confiance possible et de croire en mes capacités. »





© Cheyenne Spika

Dans l’étape de présélection, Cheyenne a voulu poser au roi Sejong le Grand - si elle avait pu transcender le temps et l’espace - une question sur le néologisme en tant qu’étudiante en linguistique : « est-ce que le créateur du hangeul aurait pu imaginer les nouveaux mots qu’on utilise aujourd’hui ? »





©KBS WORLD Radio

Depuis 12 ans, l’étudiante apprend coréen et elle est fière de son niveau qu’elle a actuellement : « je me suis initiée au coréen quand j’étais au collège...je regardais énormément de séries de drama coréen......vraiment je baignais dans le coréen plusieurs heures par jour et ça m’a vraiment ouvert les portes sur le pays qui est la Corée du Sud ».





© Cheyenne Spika

Nous vous invitons à découvrir sa passion pour la langue coréenne et son projet dans notre interview !