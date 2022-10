Partir en vacances avec des animaux de compagnie en Corée du Sud

ⓒGetty Images Bank

En Corée du Sud, 6,38 millions de personnes, en 2020, vivaient avec au moins un animal de compagnie et parmi eux, 82 % possédaient un chien. Dans cette émission nous verrons les enjeux en termes d’évolution des mœurs dans une société qui s’ouvre de plus en plus aux animaux domestiques.





ⓒGetty Images Bank

Sachez qu’avant de se rendre au pays du Matin clair, il y a tout un tas de paperasses administratives à faire, concernant particulièrement le carnet de santé de votre animal et certains tests à faire quelques jours avant l’embarquement. Et il faut s’y prendre à l’avance surtout pour les vaccins et le fait de faire pucer son chien au cas où ça ne serait pas encore fait. Sans oublier de se renseigner pour savoir si votre compagnon à quatre pattes passera le voyage en cabine, dans un sac à vos pieds, pour les chiens de moins de huit kilos ou pour les autres plus gros pépères en soute.





ⓒYONHAP News, Getty Images Bank

Des voyages en avion, en car ou en taxi, en passant par les croisières et un tas de destinations à privilégier avec votre boule de poil adorée, venez découvrir tous les conseils et originalité sur l’aventure qu’est de voyager avec son chien en Corée du Sud ! A tout de suite dans la réécoute à la demande de notre émission !