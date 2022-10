Le festival international de feux d’artifices Hanhwa de Séoul

Après trois ans de longue attente et une pandémie, les festivals sont de retour. Parmi eux, l’un des plus grands et des plus apprécié est sans doute celui de feux d’artifices qui attire des milliers de personnes. Se rendre sur place est tout une épopée où l’on se retrouve seul, avalé par une marée humaine.





ⓒ Elody Stanislas

Le festival appartient à ceux qui se lèvent tôt et ceux qui sont malins. Et tous les moyens sont bons pour s’y rendre. Métro, vélo, trottinette… éviter les taxis à cause des embouteillages créés sur des kilomètres aux alentours. Mais le jeu en vaut la chandelle, et beaucoup s’attaquent volontiers à ce parcours du combattant.





ⓒ Elody Stanislas

Plus vous vous rapprochez du lieu de la fête, plus vous apercevez les spectateurs en retard, ceux ayant abandonné tout espoir de grappiller quelques mètres, ou encore ceux ayant décidé de regarder de loin, entre les arbres et les immeubles. Certains depuis leurs balcons, d‘autres en profitent coincés dans les embouteillages. Une fois sur place, s’ajoute à la marée humaine, une multiplication d’écrans flottant au-dessus des têtes. Les téléphones brillent eux-mêmes comme des panneaux lumineux. Tout le monde est prêt à filmer. Pour cette édition, la Corée du Sud, le Japon, et l’Italie sont de la partie.





ⓒ Elody Stanislas