Le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille vit peut-être ses derniers jours

ⓒYONHAP News

L’administration de Yoon Suk-yeol a annoncé, le 6 septembre, son plan de réorganisation gouvernementale dans lequel il acte la suppression du ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille. Celui-ci est voué à disparaître 21 ans après sa création.





Selon ce projet, le ministère en question devrait céder ses missions à deux autres institutions. D’une part, ses fonctions essentielles seront transférées à une organisation qui sera placée sous le ministère de la Santé et du Bien-être. Il s’agit des services liés à la jeunesse, à la famille, à l’égalité des genres et à l’amélioration des droits des femmes. La nouvelle entité est baptisée « Direction générale de la population, de la famille et de l’égalité hommes-femmes ». Elle devrait assurer une « politique globale pour tout le cycle de la vie », englobant l’enfant, l’adolescent, la famille, les personnes âgées et la démographie, ainsi que la politique pour l’égalité des genres. D’autre part, il revient au ministère de l’Emploi et du Travail de veiller sur les activités professionnelles de la gent féminine.





Un peu d’histoire. Le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille a vu le jour en 2001 sous la présidence de Kim Dae-jung qui avait fait de sa création l’une de ses promesses électorales. Depuis, il a vu ses fonctions tantôt s’élargir, tantôt se rétrécir, en ajoutant ou omettant « de la Famille » dans son appellation. Et cela reflète bien la polémique qu’il a suscitée au fil des années. Certains pourfendeurs ont soutenu que l’existence même de ce ministère serait à l’origine de la discrimination envers les hommes. Plus récemment, quelques faits divers retentissants, le chômage des jeunes et les difficultés économiques ont provoqué le conflit social entre les genres. Sur fond de cette crise, Yoon Suk-yeol avait promis de supprimer ce ministère lorsqu’il était candidat à l’élection présidentielle.





Le gouvernement souligne que la réorganisation lui permettrait d’élaborer une politique plus intégrée au bien-être pour toute la population avec à la clé un effet de synergie. Cependant, le milieu féministe proteste contre la dissolution du ministère en question et alerte sur l’absence de tour de contrôle pour promouvoir les droits des femmes et l’égalité des genres.





Par ailleurs, il reste un cap important à franchir. En effet, la réorganisation des pouvoirs publics nécessite la révision de la loi. Or, le Minjoo, la première force d’opposition, dispose de la majorité des sièges à l’Assemblée nationale, alors que ce parti de centre-gauche est farouchement opposé à l’abolition du ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille.