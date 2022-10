Séoul n’écarte pas l’éventuel redéploiement d’armes nucléaires tactiques

ⓒYONHAP News

Pour faire face à la menace atomique nord-coréenne, la Corée du Sud ne devrait-elle pas disposer, elle-aussi, d’armes nucléaires sur son sol ? Voilà l’idée relancée par les conservateurs dans le pays.





Le régime de Kim Jong-un poursuit en effet ses provocations militaires répétées notamment en effectuant des tirs d’essais balistiques, y compris des missiles de croisière capables de porter des armes nucléaires tactiques. Sur fond d’escalade des tensions, des voix se sont récemment élevées pour demander le redéploiement d’armes nucléaires tactiques américaines au sud du 38e parallèle.





C’est le patron du comité d’urgence du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, qui a rouvert ce débat. Chung Jin-suk a déclaré, mercredi, que si Pyongyang procède à son 7e essai nucléaire, Séoul devra annuler non seulement l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018, mais aussi la déclaration conjointe sur la dénucléarisation de la péninsule, signée en décembre 1991.





Selon cette dernière, le Sud et le Nord sont convenus d’abandonner le test, la fabrication, la production, la réception, la possession, le stockage et le déploiement des armes nucléaires pour réserver l’utilisation de l’énergie atomique uniquement à des fins pacifiques. Conformément à ce texte, Séoul a accepté le retrait de son sol des armes nucléaires tactiques installées par Washington. Or, Pyongyang a réactivé son programme de développement nucléaire et procédé à son sixième essai atomique. Ce qui laisse penser que la déclaration conjointe n’est plus valable.





Ainsi, les faucons sud-coréens réclament le redéploiement des armes nucléaires tactiques de l’allié américain sur leur territoire, les qualifiant de moyens efficaces d’assurer une dissuasion élargie. Les plus intransigeants n’hésitent pas à demander que la Corée du Sud se dote elle-même de l’arme atomique. Selon eux, cette dernière est la seule et unique option pour contrer le régime de Kim Jong-un.





Interrogé au sujet d’un possible redéploiement nucléaire, le président Yoon Suk-yeol a répondu, jeudi, qu’il prendrait en considération toutes les opinions venues de ses concitoyens, tout comme des Etats-Unis.





Aux USA, le milieu civil aussi bien que politique se montreraient contre cette idée, jugeant inefficace d’installer des armes nucléaires tactiques là où la Corée du Nord peut facilement attaquer.