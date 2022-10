Semi-conducteurs : deux géants sud-coréens provisoirement exemptés des restrictions d’exportation américaines

ⓒYONHAP News

Un ouf de soulagement pour deux géants sud-coréens du secteur des semi-conducteurs. Ils bénéficient d’un an de moratoire sur les restrictions durcies par les Etats-Unis en termes d’exportation des matériaux et des équipements de semi-conducteurs vers la Chine.





Le département du Commerce américain a annoncé, le 7 octobre, un nouveau train de mesures de contrôle sur les envois à destination des fabricants de ce composé chimique solide implantés dans l’empire du Milieu. Selon ces restrictions, toute entreprise œuvrant sur le territoire américain doit obtenir une autorisation auprès du département du Commerce des Etats-Unis, chaque fois qu’elle vend une technologie et un équipement au-delà de certains niveaux technologiques. En ligne de mire se trouvent, par exemple, les mémoires vives dynamiques (DRAM) recourant à une technologie de gravure de 18 nanomètres et moins, les mémoires flash NAND empilant 128 couches et plus, ainsi que les circuits logiques faisant appel à un procédé très avancé dit « FinFET ».





En pratique, il s’agit d’interdire de facto toute exportation vers le continent chinois lorsqu’il s’agit des sites de production possédés par des entreprises chinoises, et d’autoriser la transaction au cas par cas pour ceux qui appartiennent à des firmes étrangères. Cela risquait de perturber notamment les activités de Samsung Electronics et SK hynix, qui disposent de grandes unités de production en Chine. C’est d’autant plus vrai que les deux géants sud-coréens ont lancé une remise à niveau de leurs usines sur place, ce qui nécessite des importations de plusieurs équipements.





Finalement, le département du Commerce américain a accordé, mardi, aux multinationales sud-coréennes une autorisation globale pour une durée d’un an. Grâce à cette dérogation, elles pourront mener des activités sans difficulté, bien que temporairement. L’administration de Joe Biden semble avoir pris en considération le rôle joué par ces deux entreprises dans l’approvisionnement mondial de semi-conducteurs.





Toutefois, les incertitudes subsistent toujours. Il est difficile de savoir si cette exemption sera renouvelée plus tard et si elle sera accordée à d’autres projets d’avenir. Séoul et Washington devraient poursuivre leurs concertations en la matière.





Suite à cette nouvelle, le fabricant SK hynix a annoncé qu’il mènerait des consultations étroites avec le département du Commerce des Etats-Unis, ce à l’aide du gouvernement sud-coréen, pour qu’il puisse gérer correctement ses usines en Chine dans le respect de l’ordre international.