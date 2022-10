Des stars de la k-pop font entendre leur voix pour la cause écologique

ⓒ YONHAP News

Face à l’ampleur du changement climatique et des problèmes environnementaux, de plus en plus d’artistes se mobilisent. Parmi eux, Woongsan surnommée « la diva du jazz » prépara un album avec d’autres musiciens afin de sensibiliser le public aux enjeux écologiques.





L’ancienne religieuse bouddhiste a même nommé son groupe « les gardiens de la planète ». Une partie des recettes de son prochain album vert sera réinvestie dans la production d’autres disques des musiciens engagés pour l’environnement.





Cette initiative rappelle l'album « Tomorrow will be late » réalisé sur le thème de la protection de l'environnement au début des années 1990. A l'époque, ce projet musical auquel avaient participé plusieurs vedettes à commencer par Seo Taiji and Boys, Shin Seung-hoon, Next, Yoon Sang et Kim Jong-seo avait rencontré un énorme succès au pays du Matin clair.





De son côté, le trio mixte Huckleberry Finn a publié le 22 septembre son 7e opus officiel « The Light Of Rain », dont deux morceaux abordent des questions écologiques.