Les idoles de la k-pop reconvertis avec succès en acteur

De plus en plus d’idoles mènent de front leur carrière musicale et d’acteur. Tout d’abord, Girls’ Generation, ayant débuté en 2007, est l’une des illustrations les plus remarquables car quatre membres sur huit ont réussi leur reconversion : Yoona, Soo-young, Yuri et Seo-hyun.





Les membres de Girl’s Day formé en 2010 mènent également activement leur carrière d’actrice à commencer par Hye-ri qui fera son apparition dans « May I Help You », il s’agit d’un nouveau drama qui sera diffusé dès le 19 octobre sur la chaîne MBC.





Chez les garçons on peut citer Yook Sung-jae, vocaliste phare du boys band BTOB et Choi Si-won de Super Junior, très présents dans les séries télévisées et les films. D.O, de son vrai nom Do Kyung-soo, qui appartient au groupe masculin EXO, est lui aussi très reconnu comme acteur. Il tient le rôle de Jin Jung, un procureur excentrique dans « True Sword Battle », diffusé les mercredis et jeudis sur la chaîne KBS 2TV depuis le 5 octobre.