« MALUS », 8e mini-album d’ONEUS

ONEUS est un groupe masculin du label RBW avec six membres : Ravn, Seo-ho, Leedo, Keon-hee, Hwan-woong et Xion. Après avoir débuté le 9 janvier 2019 avec son 1er EP « Light Us », le boys band a gagné en réputation notamment grâce à ses performances live sur scène à couper le souffle.





En 2021, son premier opus officiel « Devil », composé de 11 morceaux, a été désigné comme le meilleur album de la k-pop de l’année par le magazine américain, Time. C’est avec « LUNA », le titre phare de son 6e mini-album « BLOOD MOON », publié le 9 novembre de l’année dernière, que le groupe a remporté son premier trophée dans une émission consacrée à la k-pop.





ONEUS a fait son retour le 5 septembre avec son 8e EP « MALUS » qui s’est écoulé à plus de 225 000 exemplaires lors de la première semaine après sa publication. A noter que MALUS est un mot latin signifiant mauvais. Son titre phare « Same Scent » s’est emparé de la première place du classement Bugs, plateforme de streaming musical sud-coréenne, seulement deux heures après sa mise en ligne.