PIB par habitant : Taïwan va devancer la Corée du Sud et le Japon cette année

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a déclaré vendredi dernier que Taïwan devrait dépasser la Corée du Sud et le Japon cette année en termes de produit intérieur brut (PIB) par habitant.





D’après le journal Liberty Times, la cheffe de l’Etat s’est appuyée sur les données du Fonds monétaire international (FMI). Son document estime que le PIB par tête de Séoul et de Tokyo reculera de 4 et de 12 % respectivement pour atteindre 33 590 et 34 360 dollars. En revanche, il mise sur une embellie de Taïpei pour l’accroissement à 35 510 dollars.





Selon cette perspective, l’Etat insulaire surpassera le pays du Matin clair pour la première fois depuis 20 ans. L’économie taïwanaise s’envole grâce à l’industrie des semi-conducteurs pour laquelle le gouvernement a renforcé son soutien même après la pandémie de COVID-19.