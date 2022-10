La pièce de théâtre « Love Letters » est jouée du 6 octobre au 13 novembre au Théâtre Jayu du Centre d'arts de Séoul, situé dans le sud de la capitale.





Créée par le dramaturge américain Albert Ramsdell Gurney en 1988, cette pièce met en scène deux personnages, Mélissa, une artiste riche et courageuse, et Andy, un passionné de l'écriture devenu sénateur. Ils ont échangé des lettres pendant 50 ans depuis leur plus tendre enfance, tout en menant leur vie chacun de leur côté. Les deux amis dans la soixantaine se retrouvent, relisent leur correspondance, se rappellent leurs souvenirs, mais aussi en degagent des significations passées inapercues.





Cette pièce a été traduite en une trentaine de langues et a fait salle comble dans de nombreux pays. Pour la version coréenne, le casting est composé de grands comédiens comme Park Jung-ja et Bae Jong-ok dans le rôle de Mélissa et O Yeong-su et Jang Hyeon-seong dans celui d'Andy.





Date : du 6 octobre au 13 novembre 2022

Lieu : Théâtre Jayu du Centre d'arts de Séoul