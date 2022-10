Comédie musicale : « Geumranbang »

La Seoul Performing Arts Company présente une comédie musicale intitulée « Geumranbang » au Théâtre national de Jeongdong à Séoul, du 11 octobre au 13 novembre.





L'histoire se déroule sous la dynastie Joseon. Le bibliothécaire de la cour royale Kim Yu-shin lit tous les soirs des romans pour distraire le roi. Mais celui-ci trouve toutes ses histoires ennuyeuses. Alors qu’il est interdit au peuple de consommer de l’alcool, Kim se rend en cachette dans un bar secret pour femmes, nommé Geumranbang, pour rencontrer Lee Ja-sang, un conteur de renom qui est en réalité une travestie. Ironie du sort, sa fille Mae-hwa est secrètement amoureuse de celle-ci et refuse son fiancé désigné par ses parents.





Des quiproquos et des rebondissements se succèdent et divertissent tout en proposant une critique d'une société soumise à des tabous et des interdits.





Présenté pour la première fois en 2018, ce spectacle musical laisse une grande part à la danse et offre une expérience immersive au public.





Date : du 11 octobre au 13 novembre 2022

Lieu : Théâtre national de Jeongdong à Séoul