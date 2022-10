Nam Sang-il au Samcheonggak

Le chanteur de musique traditionnelle coréenne Nam Sang-il donnera un concert le 26 octobre au Samcheonggak à Séoul. Un concert a déjà eu lieu le 7 septembre dernier, et un troisième est prévu pour le 30 novembre prochain. Ces représentations s'inscrivent dans le cadre du programme des spectacles du mercredi organisé par le Samcheonggak.





Spécialisé dans le pansori, l’art traditionnel du récit chanté, Nam Sang-il est connu pour ses spectacles et ses apparitions à la télévision visant à rendre la musique traditionnelle plus familière au public.





Le concert qui commence à 19h30 sera précédé d'un dîner une heure plus tôt. Sur scène, l’artiste interprétera des extraits des pansoris classiques comme Heungbuga et Chunhyangga et des chansons folkloriques coréennes en les accompagnant de commentaires.





Date : le 26 octobre 2022

Lieu : Samcheonggak à Séoul