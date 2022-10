Plats du royaume de Baekje à Gongju (I)

Connaissez-vous l’histoire de la Corée ?

En effet, la péninsule coréenne était constituée de trois royaumes entre le 1er siècle avant J.-C. et le 7e siècle après J.-C. Parmi ces trois royaumes, Baekje, Silla et Goguryeo, le premier se situait à l’ouest de la péninsule. Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous invite dans la ville de Gongju pour découvrir justement les plats consommés par la population de Baekje !





Depuis plus d’une dizaine d’années, beaucoup parlent de la hallyu, la vague culturelle coréenne. Surtout auprès des nouvelles générations, la culture du pays du Matin clair représentée notamment par les feuilletons télévisés, les chansons k-pop, les films et la gastronomie attire une attention particulière.

Mais saviez-vous que Baekje, qui avait atteint de meilleurs exploits culturels parmi les trois royaumes de l’époque, jouait un rôle important pour la propagation de la culture coréenne dans la région de l’Asie de l’Est ? Par exemple, la danse de masque « Mimajitalchum », qui était très populaire au royaume de Baekje, était présentée au Japon par le célèbre chorégraphe nommé Mimaji. Un club qui a pour mission de préserver les danses traditionnelles de Baekje nous accueille. Les membres se retrouvent régulièrement pour mener des recherches et étudier l’histoire en la matière. A cette occasion, ils ne manquent pas de partager des plats traditionnels de la région préservés de génération en génération.





Chaque automne, on n’oublie pas de préparer le « gangjjanji » avec le navet qui est particulièrement délicieux en cette période de l’année. On le fait saumurer avec du sel, en quantité égale à celle du navet. Comme vous pouvez certainement le deviner, le navet devient fortement salé. En effet, dans le passé, quand les systèmes de réfrigération n’existaient pas, la saumure était une technique de conservation durable des aliments. On peut le manger en tant que tel comme un plat d’accompagnement, mais en été, on en prépare une sorte de « kimchi » rafraîchissant en le trempant dans de l’eau glacée.

Le « gaeppang » est une sorte de dessert préparé à base de pâte de farine de blé, de sucre et de lait. On ajoute des haricots communs avant de cuire à la vapeur. Ce gâteau qui était un dessert rare redonnant de la force dans le passé est devenu aujourd’hui un délice bien nutritif et succulent.





A Jeongan-myeon, il y a le plus vieux châtaignier de la ville de Gongju. Cet arbre âgé de 111 ans est d’une espèce autochtone qui a même surmonté la fameuse attaque des cynipidés en 1958. Dans ce village très connu pour la plus grande zone de production de châtaignes au pays du Matin clair, parmi 1 100 foyers agricoles, 60 % pratiquent la culture des châtaigniers. Donc, en cas de visite, le paysage de ces arbres vous attirera en premier lieu.

Durant la période des récoltes, les châtaignes deviennent bien sûr l’ingrédient principal des différents plats dans cette région. On peut les couper en petits dés pour en faire le fameux « kkakdugi » que l’on prépare en général avec du navet saumuré, ou on peut également les ajouter en grande quantité dans le plat de poulet à base de sauce soja « jjimdak ». Lors de la préparation du riz cuit à la vapeur, on n’oublie pas d’y ajouter les châtaignes. Cependant, la spécialité à ne pas manquer dans ce village est avant tout la gélatine « bammuk ». On broie finement les châtaignes et fait filtrer le liquide de fécule avant de laisser reposer une nuit pour récupérer la fécule. On la fait cuire à feu doux, tout en remuant correctement jusqu’à ce qu’elle devienne dense. On y ajoute de l’huile de sésame efficace pour rendre la saveur plus appétissante, puis la verse dans un moule et laisse durcir une demi-journée. Le bammuk ainsi préparé garni de salade verte est un mets léger d’une saveur simple que tout le monde apprécie.





Notre voyage culinaire à Gongju, ville qui préserve la culture de Baekje, se poursuit la semaine prochaine !