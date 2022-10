Eric Nam va se produire en concert à Séoul

Date : le 20 novembre

Lieu : YES24 Live Hall à Séoul





Eric Nam est actuellement en pleine tournée mondiale. L’auteur-compositeur-interprète américain d’origine coréenne, qui s’est produit à guichets fermés aux Etats-Unis et en Europe, accueillera le 20 novembre ses fans au YES24 Live Hall à Séoul. Son arrivée est d’autant plus attendue que « I COLOR U », tenu il y a plus de trois ans et huit mois, est son dernier spectacle au pays du Matin clair.





Pour rappel, l’artiste a publié le 7 janvier dernier « There And Back Again » sous son propre label « The Eric Nam Company ». Il s’agit de son deuxième album composé de sept morceaux entièrement chantés en anglais.