Confidential Assignment 2 : le retour

On ne l'attendait plus mais voilà que le duo de comiques de "Confidential Assignment" nous revient en trio : le toujours excellent Yoo Hae-jin et son compère nord-coréen Hyun-bin sont désormais accompagnés par le sémillant Daniel Henney et son sourire pour produits de luxe. De quoi faire se pâmer des bataillons de jeunes filles aux quatre coins de l'Asie et d'ailleurs. Mais qu'en est-il du film lui-même. Penchons-nous sur ce mystère, assurément profond.









* Les copains d'abord

On est d'emblée dans le gangstérisme international, un classique du genre avant que les gouvernements et les politiciens ne s'en mêlent. C'est, en effet, à New York, que le chef nord-coréen d'une organisation criminelle - interprété par l'excellent acteur Jin Seon-kyu - est libéré par une attaque de gangsters venus de Corée du Nord. Le FBI n'y peut rien. Les choses se compliquent quand on comprend que ses activités criminelles touchent autant le Nord que le Sud de la Corée. Bref, voilà donc notre duo de super flics reformé pour arrêter le super gangster. Hyun Bin en super flic nord-coréen retrouve son copain du premier film de 2017, Yoo Hae-jin le flic lambda sud-coréen mais devenu super flic lui-aussi. Mais voilà que les choses se corsent avec l'arrivée de Daniel Henney, qui vient de tourner quelques pubs pour des vêtements de luxe. Il rivalise d’élégance avec Hyun Bin, habillé à la dernière mode de Pyongyang. En tant qu'agent du FBI, il doit venger la mort d'un de ses collègues liquidé par Jin. Après quelques circonvolutions, le trio se forme tant bien que mal. Mais arrêtons-nous là, car cette intrigue politico-policière passe rapidement au second plan. Le film est en fait une comédie autour de deux beaux gosses admirés par Im Yoon-ah, celle qui est censée incarner des millions de jeunes filles dans le monde.













* Fin de l'ère copain-copain avec le Nord

On l'aura compris, si "Confidential Assignment 2" est la suite de "Confidential Assignment 1", quelque chose a changé. Le premier volet illustrait à gros traits la main tendu du gouvernement du Sud à celui du Nord. Il était désormais possible pour les hauts gradés et les cadors du bizness des deux côtés de se serrer la pogne avec le sourire. Dans le deuxième volet, cet aspect politique est vite remisé au placard. On n’y revient apparemment pas, pourtant l'idéologie est bien là. D'abord avec le super gangster qui stigmatise clairement le Nord comme Etat voyou et ennemi international. Ensuite avec, l’entrée en jeu de l'agent du FBI. Option complètement écartée du premier film qui était insidieusement anti-américain avec son nationalisme coréen Nord-Sud, elle revient ici en force. Le sémillant Daniel Henney (voir ses pubs pour LG LED TV ou Amore Pacific), vrai transfuge américano-coréen (et habitué à jouer les faire-valoir des films défendant la pureté coréenne contre les impurs sang-mêlés dont il fait parti, un peu comme David Mac Innis), remet la coopération avec les États-Unis au premier plan. Même si le film a été préparé de longue date, on connaît la réactivité des producteurs sud-coréens pour agrémenter leurs films des derniers soubresauts de l'actualité. Le film parle donc au diapason avec l'évolution politico-militaire actuelle.









* Yoo Hae-jin roi de la comédie

Il est possible que le réalisateur Lee Suk-hoon (déjà connu pour les comédies "Dancing Queen" et "Pirates : Bandits who went to Sea" mais aussi le blockbuster "Himalaya" avec Hwang Jung-min), il est possible qu'il est misé avant tout sur le comique de Yoo Hae-jin. En effet, les deux stars que sont Daniel Henney et Hyun-Bin impliquent qu'ils ne sont que très peu solubles dans un scénario qui ne les montre pas tels qu'en leur image d’Épinal pour le grand public et les écrans publicitaires. Les seuls acteurs "flexibles" (et moins bien payés) sur le film sont donc Yoo Hae-jin (déjà excellent dans le film policier "Public Ennemi" en 2002 et le drame militaire "Coast Guard" de Kim Ki-duk, mais aussi les comédies "Luck Key" et "Intimate Strangers") et l'actrice sexy Im Yoon-ah, qui est surtout une stakhanoviste des dramas des familles et une chanteuse de télévision. Cette dernière a probablement légitimé la volonté du réalisateur de renforcer les gags comiques, jouant de la féminité de l'actrice devant la super masculinité des deux stars et du côté enfantin et bourru de Yoo Hae-jin. Notons que Daniel Henney et Hyun Bin ont déjà joué ensemble dans un sitcom comme "My Lovely Sam Soon" en 2004, par exemple. Bref, les écrans des vacances de Chuseok, période faste pour le box-office local, étaient saturés de beaux gosses, et il reste à espérer qu'ils auront beaucoup d'enfants.