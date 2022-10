« Père qui attrape des papillons » de Hyeon Deok

ⓒ Getty Images Bank

Il y a quelque temps, Gyeong-hwan rentra de la capitale pour les vacances d’été. Si son visage était devenu plus pâle et s’il portait un costume avec un pantalon large et un chapeau à bord blanc à la mode, il n’avait pas beaucoup changé. Il se vantait toujours de la beauté de Séoul et du prestige de son école, bavardait sur les vedettes de cinéma et attrapait des papillons avec les enfants du village, tout en chantant des chansons populaires peu sérieuses. Ba-wu ne pourrait jamais approuver de telles pitreries.





- Extrait de l’émission









« Hé hé hé, tu ne vois pas où tu vas ? Tu ne te soucies pas de gâcher la récolte de quelqu’un d’autre ? »





« Qu’est-ce que cela te fait ? Je trépigne ma terre familiale ! »





« Ta terre familiale ? Même si la terre appartient à ta famille, ces tiges sont à la mienne ! Tu ruines les tiges de melon de ma famille ! »





« Si tu te soucies tant de vos melons, pourquoi ne te soucies-tu pas que j’attrape des papillons ? Je ne suis pas après eux pour le plaisir, tu sais bien. »





« Tu ne le fais peut-être pas pour le plaisir, mais nos melons sont destinés à être vendus au marché. Le papillon est-il plus important que la nourriture de ma famille ? »





« Ma note scolaire en dépend. Pourquoi devrais-je me préoccuper de la situation financière de ta famille ? »





« Quoi ? Alors, c’est comme ça que tu détruits notre champ de melons ? Tu ne peux pas attraper des papillons ailleurs ? »





“인마, 눈 없어! 넌 남의 집 농사 결딴내두 상관없니?”





“우리 집 땅 내가 밟았기로 무슨 상관이야?”





“우리 집 땅?

땅은 너이 집 거라두 참외 넝쿨은 우리 집 거잖아.

우리 집 참외 넝쿨을 결딴내니까 그렇지”





“너이 집 참외 넝쿨은 그렇게 소중히 알면서,

어째 남의 나비 잡는 건 훼방을 놓는 거냐? 나두 장난으로 잡는 건 아냐”





“장난이 아닌지도 몰라도 넌 나비를 잡는 거고

우리 집 참외 넝쿨은 거기서 양식도 팔고 그래야 헐 것이거든.

그래, 나비가 중하냐, 사람 사는 게 중하냐?”





“나두 거기 학교 성적이 달린 거야.

너이 집 집안 살림을 내가 알게 뭐냐?”





“뭐 인마? 그래서 남의 참외밭을 결딴 내는 거냐?

나빈 우리집 참외밭에만 있구, 다른 덴 없어?”









# Interview : Bang Min-ho, critique littéraire

Cette nouvelle traite de la question des classes sociales dans les communautés rurales du point de vue d’un garçon. Le père de Gyeong-hwan est un « mareum », le superviseur de métairie, alors que le père de Ba-wu est un métayer. C’est le « mareum » qui conseille au propriétaire foncier de louer quelle parcelle de terre à quel agriculteur. De plus, la famille de Gyeong-hwan possède des terres, c’est pourquoi le garçon peut revendiquer le champ de melon comme le sien, tandis que Ba-wu fait valoir son droit de propriété sur les tiges de melon. Cette scène à la fois amère et drôle montre comment ces garçons comprennent la question des classes dans une communauté rurale.









Une fois descendu de la montagne, il monta sur la colline de l’autre côté pour voir d’un peu plus près le champ de sarrasin. Il fut tellement sidéré par ce qu’il vit qu’il en resta bouche bée.





Ce qu’il avait pris pour le valet de la famille de Gyeong-hwan n’était autre que son propre père. L’homme âgé n’arrêtait pas de se baisser et de se redresser pour attraper des papillons, son chapeau à la main. Il marchait sur le talus entre les champs à pas chancelants.





Ba-wu resta immobile comme s’il avait été frappé à la tête. Puis il glissa sur la pente vers le champ.





Il ressentait à la fois de la pitié et de l’affection pour son père. Le garçon se dit qu’il pourrait faire n’importe quoi pour lui. Retenant ses larmes, il cria dans la direction du champ de sarrasin.





« Père, père, père ! »





바우는 산을 내려와 맞은 편 언덕 위로 올라섰다.

그리고 가까운 거리에서 메밀밭을 내려다 보았을 때

그는 놀라 벌린 입을 다물지 못했다.

경환이 집 머슴으로 본 사람은 남 아닌 바로 자기 아버지였다.

아버지는 모자를 벗어 들고 나비를 쫓아 엎드렸다 일어섰다 하며

그 똑똑지 못한 걸음으로 밭두덩을 지척지척 돌고 있다.





바우는 머리를 얻어맞은 듯 멍하니 아래를 바라보고 섰다.

그러다가 갑자기 언덕 모래 비탈을 지르르 미끄러져 내려갔다.





아버지가 무척 불쌍하고 정답고

아버지를 위하여서는 어떠한 어려운 일이든지 못할 것이 없을 것 같았다.

바우는 울음이 터져 나오려는 마음을 가슴 가득히 참으며

언덕 아래 메밀밭을 향해 소리쳤다.





“아버지. 아버지. 아버지”









Auteur : Hyeon Deok (1909 – ?)

- Débuts littéraires : en 1938 avec la publication de sa nouvelle « Namsaengi ».