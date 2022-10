Des escouades artistiques pour la propagande en Corée du Nord

ⓒ KBS

En tant qu'organisations culturelles et artistiques propres à la Corée du Nord, les escadrons artistiques de propagande et d'agitation organisent des spectacles dans les usines, les entreprises, les fermes ou les unités militaires afin de délivrer des messages politiques et inciter les travailleurs à mener des activités économiques de manière agressive.





« Il est important que les grandes troupes artistiques de la région centrale présentent des spectacles. Mais si de plus petits groupes incitent les gens au niveau de l'unité la plus élémentaire, que le pays nomme "cellule", alors l’effet sera encore plus grand. Par conséquent, les groupes artistiques mobiles pour l'agitation tiennent une grande importance politique », explique Bae Ihn-gyo, professeur à l'Institut de recherche sur l'art de la performance en Corée, de l'Université nationale d'éducation de Gyeongin.





Lors de son discours de 1946, le fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung, a exhorté les travailleurs culturels à devenir des combattants de l'avant-garde culturelle. Dès l'année suivante, le pays a commencé à organiser des groupes artistiques mobiles dans la région centrale, les provinces locales et les organisations sociales. En 1973, chaque province a créé sa propre escouade de propagande artistique, qui s'est progressivement imposée comme le principal moyen de propagande et d'agitation du pays.