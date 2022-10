Kim Oan et Brigitte Bouillot, coréalisateurs de « L’homme qui peint des gouttes d’eau »

Kim Tschang-yeul, défunt artiste coréen, qui a passé sa vie à peindre des gouttes d’eau pendant plus de 50 ans, a été décrypté par le prisme de son fils Kim Oan en compagnie de Brigitte Bouillot.





©Kim Oan et Brigitte Bouillot

Le premier a lancé le défi, comme s’il le fallait, de percer le mystère de son père, premier officier de la Légion d’honneur en tant que peintre coréen et cet objectif a été encouragé par la seconde, photographe française qui a travaillé avec lui d’une façon très fluide. Et voilà le résultat : un essai cinématographie intitulé « L’homme qui peint des gouttes d’eau » dévoilé au public sud-coréen le 28 septembre dernier.





©JINJIN Pictures

Oan se rappelle de son père en tant qu’artiste « quelqu’un de très sérieux » et « qui avait une grande capacité de concentration comme un artisan » mais « qui était aussi très ambitieux ». Ce qui l’a longtemps intrigué, c’est « le fait que quelqu’un qui est un exemple de sagesse soit également très ambitieux », une contradiction selon lui.





©JINJIN Pictures

Le fils du peintre « silencieux » s’est retrouvé avec son père qui n’a jamais rien dit pendant tout le tournage, n’a jamais donné son avis, n’a jamais resigné et a toujours accepté. Oan a ainsi beaucoup travaillé à faire extérioriser son histoire et les émotions qu’il a traversées en questionnant d’autres personnes ou en s’imprégnant des archives. Brigitte, troisième personne de ce triangle, a eu la sensation « d’être, au milieu entre le père et le fils, le premier public qui devait recevoir ce récit ». Une grande partie de son travail consistait à « aider Oan à faire tomber cette barrière pudique et de l’intimité. »





©Kim Hong-ju

Nous vous invitons à découvrir la vie du peintre Kim Tschang-yeul à travers la voix de Kim Oan et Brigitte Bouillot et les coulisses de la réalisation de leur documentaire « L’homme qui peint des gouttes d’eau » dans Séoulscope !