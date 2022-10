La beauté de la céramique du pays du Matin clair

Longtemps inconnue et mal connue en Occident, la céramique coréenne vit une renaissance ces dernières années grâce à une nouvelle génération de talents prometteurs.





Notre voyage commence entre 4 000 et 5 000 avant J.-C. avec l’Onggi, un type de céramique de terre cuite coréenne qui est encore fabriquée aujourd’hui. Elle sert habituellement de récipient dans lequel les Coréens font fermenter certains aliments. Ce sont des céramiques brunes faites d’une argile rustique à forte teneur en fer.





C’est vers le Xe siècle que la céramique commence à prendre un aspect brut et esthétiquement plus attrayant avec le Cheongja de Goryeo, plus connu comme céladon en Occident. Le mot céladon viendrait du nom d’un personnage de l’ouvrage « l’Astrée » d’Honoré d’Urfé, écrit au XVIIe siècle, ayant la particularité de porter des rubans verts. Le céladon désigne des céramiques dont l’émail, contenant de l’oxyde de fer, prend une variété infinie de teintes évoquant le jade lors de la cuisson en réduction.





Au début de la dynastie Joseon, au XVe siècle, apparaît le Buncheong. Cette création, propre à la Corée, n’appartient donc à aucun des deux groupes de céramique que sont le céladon et la porcelaine blanche, Baekja.





Une fameuse poterie en forme de lune fait son apparition entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, la Moon Jar, la Dal-Hangari. Elle est très difficile à fabriquer d’un seul tenant avec une roue qui tourne. Elle a une grande forme, et on la réalise en séparant le haut et le bas du corps. C’est pourquoi ces deux parties sont faites de formes rondes différentes, ce qui donne pour résultat un cercle dont les proportions ne sont pas habituelles.





La céramique s’est vraiment développée et est devenue tout un art. Nous parlions de la Moon Jar qui est déjà une œuvre d’art, des vases qui forment une partie non négligeable du travail de la céramique. Mais des céramistes sont spécialisés dans la création de motifs ou sculptures. Par exemple, le hibou est souvent représenté et est considéré comme un oiseau mystérieux. Les ancêtres le voyaient comme un symbole de prospérité et de richesse.





