Le Festival international de feux d'artifice de Séoul 2022 (2)

Que d’aventures pour assister à un festival de feux d’artifices ! Il faut être prêt mentalement et physiquement pour affronter les épreuves menant jusqu’à la rive du fleuve Han. Et une fois qu’on y est installé, il ne reste plus qu’à profiter du spectacle, parfois gêné par les passants, par les arbres ou encore les camions des chaînes de télévision rediffusant l’événement.





ⓒ Elody Stanislas

Une chose est certaine, il ne suffit pas d’être au premier rang pour avoir la plus belle vue. Quelque fois, il faut reculer pour mieux sauter. Aussi, un feu d’artifice étant de grande ampleur, s’éloigner un peu permet d’avoir une vue d’ensemble. Ainsi, le spectacle ne ressemble plus à des confettis qui explosent dans les airs, mais à des bouquets de fleurs enflammés.





ⓒ HANWHA GROUP, YONHAP News

Pour prouver ce point, nous vous avons partagé la semaine dernière des photos d’amateurs, ce que le spectateur lambda peut observer et capturer. Puis nous vous partageons les clichés officiels de la KBS, qui vous offrent une toute autre dimension du spectacle avec au passage, une émotion elle aussi différente.





ⓒ YONHAP News