La guerre contre la drogue est lancée

Le Parquet a lancé « la guerre contre la drogue » étant donné que la Corée du Sud connaît une forte hausse du nombre d’infractions liées aux produits stupéfiants depuis quelques années.





L’office suprême des procureurs (SPO) a annoncé, le 14 octobre dernier, la création d’« équipes d’enquête spéciale chargées de lutter contre la criminalité liée à la drogue » au sein de quatre sites. Ce dispositif sera déployé dans la région métropolitaine de Séoul et les zones des grands aéroports et ports maritimes. Il concerne le Bureau des procureurs du district (DPO) central de Séoul, le DPO d’Incheon, et ceux de Busan et de Gwangju. Chaque équipe sera composée d’un procureur entièrement chargé de la lutte anti-drogue d’une dizaine d’enquêteurs spécialisés dans le domaine. Elle accueillera aussi des experts venus des organismes concernés tels que les Douanes, le Service national du renseignement (NIS), l’Administration de sécurité des produits alimentaires et des médicaments (MFDS), le ministère de la Santé, la Commission des communications de Corée (KCC) ainsi que les collectivités locales.





Selon le ministère public, ces nouvelles équipes d’enquête spéciale devraient concentrer leurs compétences pour mener des investigations sur les importations et exportations de grande envergure des substances illicites, les ventes illégales de médicaments classés comme stupéfiants et le trafic de drogue via les sites Internet clandestins sur le « dark web ». Par ailleurs, le SPO prévoit de coopérer activement avec le ministère de la Santé afin de renforcer les programmes de traitement et de rééducation des toxicomanes.





Cette initiative s’explique par le fait que la drogue ne cesse de se propager au pays du Matin clair. Selon le Parquet, la quantité de substances interdites saisies a été multipliée par huit en quatre ans pour passer de 154,6 kg en 2017 à 1 295,7 kg en 2021. Et le nombre de ceux qui ont commis un délit d’usage ou de trafic de stupéfiants a déjà passé le seuil des 10 000 avec 10 575 personnes au cours des sept premiers mois de cette année, soit une hausse de 12,9 % en glissement annuel. A ce rythme, le chiffre devrait enregistrer un record historique national. Jusqu’à présent, la Corée du Sud est considérée comme un « pays sans drogue », à savoir une nation comptant moins de 20 délinquants ou criminels de la drogue pour 100 000 habitants selon la définition des Nations unies. Mais elle semble avoir déjà perdu ce statut d’après les dernières statistiques.





Le fléau de la drogue a gagné le pays du Matin clair notamment pour deux raisons. D’une part, parce qu’il est très facile d’acheter des stupéfiants en ligne à un prix plus abordable qu’autrefois. D’autre part, à cause de la hausse du nombre de trafiquants étrangers qui ont installé leurs réseaux de banditisme en Corée du Sud où la drogue se vent à un prix 10 voire 15 fois plus élevé que les tarifs pratiqués à l’international. D’où l’inquiétude grandissante et le renforcement de la lutte anti-drogue.