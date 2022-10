La Corée du Sud réautorise les voyages sans visa pour 8 pays

ⓒYONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé de réautoriser totalement l’entrée sans visa pour huit pays à partir du 1er novembre. Cette initiative concerne trois nations d’Asie, à savoir le Japon, Taïwan et Macao, ainsi que cinq Etats insulaires du Pacifique que sont les îles Salomon, Kiribati, la Micronésie, les Samoa et les Tonga. Ces derniers avaient déjà tous rouvert leurs portes aux sud-Coréens pour qu’ils puissent s’y rendre sans autorisation de séjour.





Pour rappel, sur fond de pandémie du COVID-19, la Corée du Sud a suspendu l’entrée sans visa à l’égard de l’Archipel en mars 2020. Le mois suivant, elle a pris la même mesure pour tous les pays qui l’avaient imposée à son encontre. En août dernier, elle a levé provisoirement cette restriction pour le Japon, Taïwan et Macao jusqu’au 30 octobre prochain. Cette fois, elle en a supprimé l’échéance et a donné son feu vert de nouveau pour les cinq Etats du Pacifique. Au total, 112 pays et régions bénéficient désormais de l’entrée sans visa au pays du Matin clair. C’est la première fois en deux ans et six mois que toute restriction pour l’entrée des étrangers sur le territoire sud-coréen est retirée.





Séoul a pris une telle mesure d’allègement en tenant compte de trois facteurs. D’abord, la crise du COVID-19 se stabilise non seulement dans le pays mais aussi à l’étranger. Ensuite, il est nécessaire de redynamiser le tourisme qui était en quasi-état de mort. Enfin, il est indispensable de respecter le principe de réciprocité envers les nations qui ont déjà rouvert leurs portes aux voyageurs sud-coréens sans visa.





C’est donc une très grande nouvelle pour les professionnels du tourisme. Car elle signifie une entrée et une sortie du pays aussi libres qu’avant la crise sanitaire et donc potentiellement plus de voyageurs. Pour rappel, la Corée du Sud a déjà levé l’obligation du test PCR à l’arrivée sur son territoire le 1er octobre dernier.