Les BTS vont faire leur service militaire

Les sept hommes de BTS partiront servir sous les drapeaux, chacun à leur tour. C’est ce que leur agence Big Hit Music a annoncé lundi via un communiqué de presse.





Selon l’agence, Jin, l’aîné du septuor, retirera sa demande de report de son service militaire d’ici la fin du mois et s’enrôlera dans l’armée suivant la procédure de l’Administration des effectifs militaires (MMA). Les six autres membres prévoient aussi d’effectuer, chacun au moment venu, leur service qui reste obligatoire pour tout jeune homme en bonne santé en Corée du Sud et à effectuer avant 30 ans.





Né en 1992, Jin a pu bénéficier d’une dérogation spéciale pour reporter son service militaire jusqu’à ses 30 ans donc. Cette exemption a été possible grâce à une recommandation du ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, délivrée suite à la révision en 2020 de la loi relative au service militaire. Et ce moratoire allait s’achever à la fin de cette année.





Ainsi, une vive polémique a été relancée sur l’éventualité d’accorder aux Bangtan Boys la chance d’effectuer un régime alternatif. Cette possibilité est accordée à ceux qui ont fait preuve d’une performance excellente dans les domaines des arts et des sports tels que les lauréats de concours prestigieux et des médaillés olympiques. Le but est de leur permettre de poursuivre leur vocation à titre d’agents artistiques et sportifs. Or, la culture populaire n’entre pas dans le champ d’application du dispositif contrairement à la musique et la danse classiques. Ce qui a soulevé le problème d’équité. D’autant plus que le septuor a apporté une indéniable contribution sans précédent au rayonnement culturel du pays du Matin clair à l’étranger et aussi à la création de la richesse économique nationale. La liste de ses records enregistrés dans les classements internationaux et ses récompenses raflées depuis quelques années ne finit plus de s’agrandir. Le milieu de la k-pop a alors demandé au gouvernement d’accorder le régime alternatif à BTS. Mais certains y voyaient un traitement de faveur. Et le débat n’a cessé de s’enliser à l’Assemblée nationale. Cette frilosité est compréhensible compte tenu de nombreux scandales liés à l’exemption illicite ou douteuse du service militaire dont ont bénéficié certains artistes de la culture populaire ou les fils de quelques grandes personnalités politiques.





Finalement, les sept membres de BTS ont préféré prendre leur destin en main pour mettre fin à cette polémique. Une décision qui leur ressemble. Big Hit Music mise sur 2025 pour le retour au complet du septuor sur scène, au plus grand bonheur des Army du monde entier.