La panne géante de Kakao perturbe la vie des citoyens

ⓒYONHAP News

C’est un arrêt brutal. Une panne générale chez le géant numérique Kakao a perturbée la vie des citoyens de Corée du Sud. A l’origine se trouve un simple incendie survenu dans un centre de donnés le samedi 15 octobre dernier.





Selon les autorités, une batterie a pris feu vers 15h19 dans un local électrique en sous-sol d’un centre de données de SK C&C, situé à Pangyo, en banlieue sud-est de Séoul. Ce brasier a déréglé l’approvisionnement en électricité, a mis à l’arrêt une partie des serveurs de Kakao vers 15h33 et a stoppé net KakaoTalk, la messagerie instantanée la plus utilisée dans le pays. Ensuite, vers 16h52, les sapeurs-pompiers sont arrivés avec leurs lances incendie dans le cadre de l’opération d’extinction, et ont demandé à SK C&C de couper le courant pour des raisons de sécurité. Cette interruption a provoqué une panne générale des services tentaculaires du géant numérique tels que les emails du navigateur Daum, Kakao Bank, un service bancaire en ligne, Kakao Pay, un système de paiement mobile, et Kakao T, une plateforme de service de transport, dont notamment la réservation de taxi.





Cet accident n’a pas fait de grands dégâts matériels, mais a entraîné des retombées sans précédent. Le dysfonctionnement des services de Kakao a paralysé la communication de plus de 40 millions d’habitants, soit 90 % de la population, dans une « société hyper-connectée » ainsi qu’une bonne partie des activités publiques et des transactions commerciales.





Ce n’est que dans la matinée de mercredi que la plupart des systèmes ont été rétablis. Le même jour, Namkoong Whon, l’un des deux co-PDG du groupe Kakao, a présenté ses excuses et a annoncé sa démission pour endosser la responsabilité de cette affaire. Dans la foulée, le premier opérateur de services en ligne du pays a promis d’investir plus de fonds et une attention particulière dans la gestion des systèmes.





Cette affaire a soulevé plusieurs problèmes. Notamment, les centres de données se sont révélés vulnérables à un simple incendie et ne sont pas parés pour contrecarrer un tel incident, alors que leur nombre a triplé en 20 ans pour passer de 53 sites en 2000 à 156 en 2020. Ensuite, la position dominante de Kakao sur le marché a provoqué une vive polémique. En effet, sa fameuse messagerie constitue quasiment une infrastructure de base du pays, mais son service n’est pas soumise au contrôle gouvernemental parce qu’il relève du domaine privé. En conséquence, il faudra revoir les réglementations juridiques concernées.