BTS s’impose comme le boys band le mieux réputé pour octobre

L’un des indices qui montrent la popularité des artistes de la k-pop est celui de la réputation de marque publié chaque mois par l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée. Selon le résultat de son analyse de plus de 57,4 millions de données effectuée du 8 septembre au 8 octobre, c’est BTS qui jouit de la meilleure réputation auprès des consommateurs.





Même si le septuor sud-coréen, adulé dans le monde entier, a vu son indice de réputation de marque baisser de 2,29 % en un mois, il reste cependant indétrônable. Les trois mots clés qui lui sont le plus souvent associés sont « concert », « HYBE », le nom de son agence, et « service militaire ».





Arrivent ensuite Seventeen, qui est en pleine tournée mondiale intitulée « BE THE SUN », et NCT dont le sous-groupe NCT 127 s’est récemment produit en concert aux Etats-Unis devant 12 000 spectateurs.