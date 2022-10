Blackpink domine toujours le classement des groupes féminins les mieux réputés

ⓒ YG Entertainment

Même si la concurrence est plus rude que jamais chez les groupes féminins de la k-pop, la reine n’est pas prête de céder son trône. Selon l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée, Blackpink est arrivé à la première place du classement des girls band jouissant de la meilleure réputation publique pour le mois d’octobre, devant Girls’ Generation et IVE.





Ce résultat, obtenu après une analyse des données du 9 septembre au 9 octobre, est d’autant plus significatif que les groupes féminins de la 4e génération de la k-pop font fureur en ce moment. Les trois mots clés qui sont le plus souvent associés au quartette féminin, dont la part des opinons positives représente plus de 89 %, sont « Shut Down », l’un des hits de son dernier album, « concert » et « YouTube ».





Pour rappel, Blackpink vient de donner le coup d’envoi de sa tournée mondiale « Born Pink » au KSPO Dome à Séoul. Les quatre membres vont ensuite se produire en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Océanie.