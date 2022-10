Moulin rouge : Ivy va interpréter Satine

Ivy, ayant fait ses débuts en 2005 avec son premier disque « My Sweet And Free Day », va interpréter le rôle de Satine dans la comédie musicale « Moulin Rouge ! ». La première représentation en Asie sera dévoilée, le 20 décembre, au Blue Square à Séoul et le spectacle va se poursuivre jusqu’au 3 mars 2023.





Le spectacle « Moulin Rouge ! », basé sur le film éponyme de Baz Luhrmann, illustre l’amour entre la célèbre danseuse Satine et le compositeur Christian. Son histoire se déroule à Paris dans les années 1880. A noter que cette comédie musicale a été le grand gagnant lors des Tony Awards 2021, remportant dix récompenses dont celle de la meilleure comédie musicale.





De son côté, Ivy, de son vrai nom Park Eun-hye, a organisé les 13 et 14 août son concert solo « NEXT PAGE » dans la capitale sud-coréenne, 15 ans après ses débuts.