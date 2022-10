« 28 Reasons », 1er mini-album de Seulgi

Seulgi, qui fait partie du girls band Red Velvet depuis 2014, vient de lancer sa carrière soliste avec son premier mini-album « 28 Reasons ». Bien qu’elle ait intégré le groupe féminin formé par SM Entertainment en tant que danseuse principale, son disque composé de six morceaux prouve son talent bien au-delà de la danse.





Pour rappel, l’artiste âgée de 28 ans a formé le premier sous-groupe de Red Velvet avec Irene en avril 2020 et publié « Monster » représenté par « Monster » et « Naughty ». Elle a également participé à différents projets musicaux notamment en assurant le featuring pour « Heart Stop » de Tae-min de SHINee, « Selfish » de Moonbyul de Mamamoo et « Who Are You » de BamBam.





La chaîne américaine MTV a présenté le 7 octobre dernier le titre phare du premier mini-album de Seulgi comme l’une des chansons à absolument écouter. Quant à NME, le magazine britannique spécialisé dans la musique, il lui a attribué cinq points sur cinq en admirant son style musical audacieux.