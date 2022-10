Giriboy et Lilboi organisent un concert collectif

Date : le 29 octobre

Lieu : Centre de culture et d’art à Yongin





Giriboy et Lilboi qui ont lancé leur carrière musicale en 2011, publiant respectivement « You Look So Good To Me » et « Officially Missing You », vont se produire ensemble en concert le 29 octobre au centre de culture et d’art à Yongin dans la province de Gyeonggi.





Ce spectacle exceptionnel qui va durer 70 minutes est organisé afin de marque le 10e anniversaire de la création de la fondation de la culture de Yongin. Afin de permettre à un maximum de personnes d’en profiter, le prix d’une place est fixé à 20 000 wons, à savoir environ 14 euros. Les spectateurs pourront découvrir des scènes de collaboration inédites proposées par deux artistes du même âge qui représentent la nouvelle génération des rappeurs sud-coréens.